Biparjoy fırtınasının yarın Pakistan'ı vurması bekleniyor

Ulusal basındaki haberlere göre, Karaçi'ye 310 kilometre uzaklıkta bulunan fırtınanın yarın yerel saatle 11.00 civarında ülkenin kıyı şeridini vuracağı belirtiliyor.

Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Şery Rahman, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, 66 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini söyledi.

Rahman, halktan yetkililerle tam işbirliği yapmasını isteyerek, tüm arama kurtarma ekiplerinin yardım operasyonları için hazır durumda olduğunu ifade etti.

Fırtınanın Thatta, Sujaval, Badin ve Tharparkar bölgelerinde sert şekilde etkili olacağını aktaran Rahman, Keti Bandar bölgesinde de şiddetli yağmurun beklendiğini dile getirdi.

- Küçük uçaklarla yapılan ticari uçuşlar askıya alındı

Rahman, fırtınanın saatte 140-150 kilometre hızla hareket ettiğini belirterek, küçük uçaklarla yapılan ticari uçuşların askıya alındığını, duruma göre tüm ticari uçuşların askıya alınabileceğini vurguladı.

Enerji Bakanı Hurram Dastgir, elektrik iletim hatlarının büyük olasılıkla zarar göreceğini ve hükümetin olası sorunlara müdahale için 2 bin mühendis görevlendirdiğini söyledi.

Federal hükümetin talebi doğrultusunda tüm sanayi sektörü ve LPG istasyonlarına gaz tedariki bir sonraki emre kadar durduruldu.

Yetkililer, fırtına tehlikesi geçene kadar balıkçıların denize açılmasını ve sahillere girişleri 10 Haziran'da yasaklamıştı.

1999'da Saffir-Simpson Kasırga Ölçeği'ndeki 3. dereceye eşdeğer bir fırtına, Pakistan'ın Thatta bölgesini vurmuş ve 6 bin 200 kişinin ölümüne yol açmıştı.