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Dünya

Bir AB ülkesi daha AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu

İsveç, Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını askıya aldı.

AA16 Mart 2021 Salı 15:10 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 15:10
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İsveç Halk Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kanda pıhtılaşma riskini artırdığı ve beyin kanamasını tetikleyebileceği gerekçesiyle aşının kullanımının geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Halk Sağlık Müdürlüğü Epidemiyolog Anders Tegnell, yaptığı açıklamada, söz konusu aşıdan sonra, kan sisteminde hem kanamaya hem de pıhtılaşmaya neden olan başka bir semptom türü keşfettiklerini söyledi.

Daha önce Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda, İrlanda, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya ve Bulgaristan bu aşının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.

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