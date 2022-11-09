Bir anda gökyüzünü sardı! Gizemli aurora daha önce görülen hiçbir şeye benzemiyor

Tuhaf bir mavi ışık şeridi, Finlandiya'nın küçük Laponya köyü Abisko'yu aydınlattı ve yerel gökyüzü gözlemcilerini şaşkına çevirdi.



İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Abisko köyü, 'mavi delik' şeklinde kendi doğa harikasına sahip olmasıyla ünlüdür fakat İsveçli gökyüzü gözlemcileri ilk bu mavi ışık şeridini ilk kez gördüklerini belirtti.

SEBEBİ BALİSTİK FÜZE DENEMESİ Mİ?

Bilim insanlarına göre oluşan bu gizemli ışığın kaynağı Kıtalararası balistik füzeleri test eden bir Rus denizaltısı olabilir.

Uzmanlar bu teorinin temelini, Moskova'nın 3 Kasım'da mavi ışığın görüldüğü gün Beyaz Deniz'de Rus nükleer enerjili denizaltı Generalissimus Suvorov'dan bir Bulava balistik füzesini başarıyla test etmesine dayandırıyor.

2017'DE DE BENZER BİR GÖRÜNTÜ YAŞANDI

Tuhaf bir aurora benzeri ışık gösterisine neden olduğu için bir füze testinin suçlanması ilk kez olmayacaktı. 2017'de, Rusya bir savaş tatbikatı sırasında bir dizi füze fırlattıktan sonra, Kuzey Kutup Dairesi'nin üzerindeki gökyüzünde benzer mavi kurdeleler görüldü.

Auroralar, gelen güneş fırtınalarından gelen parçacıklar gezegenimizin atmosferindeki gazlara çarptığında meydana gelir ve çarpışma genellikle bu göz alıcı görüntülere yol açar.

Doğa harikası için en iyi seyir noktaları Alaska, Kanada, İzlanda, Grönland, Norveç, İsveç ve Finlandiya gibi uzak kuzeydeki yerlerdir.

Star Gazetesi