BAE ve Bahreyn'in ardından Ürdün de Esed rejimi ile normalleşme sürecine girdi
Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in ardından Suriye'nin sınır komşularından Ürdün de Esed rejimi ile normalleşme sürecine başladı.
- TM Dijital Haber Merkezi
Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sufyan el Qudah, Ürdün yönetiminin Şam'daki büyükelçiliğine maslahatgüzar seviyesinde elçi atandığını açıkladı.
Suriye ile sınır kapılarını daha önce aktif hale getiren Ürdün yönetimi aynı zamanda Suriye'den gelen çok sayıda mülteciye de ev sahipliği yapıyordu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.