Bir Avrupa ülkesi daha kısıtlamalarda yumuşamaya gidiyor

IHA 11 Şubat 2022 Cuma 22:37 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 22:39

Belçika Korona Virüsle Mücadele Danışma Kurulu, (CODECO) bugün düzenlenen toplantının ardından Belçika Başbakanı Alexander De Croo ve Bölge Başbakanları ile bir basın toplantısı düzenleyerek Kovid-19 tedbirleri hakkında alınan yeni kararları açıkladı. Basın toplantısında, 18 Şubat tarihinden itibaren ülkede alarm seviyesi kırmızıdan turuncuya dönüşeceği açıklanırken ayrıca restoran ve kafelerdeki gece yarısında kapanma sınırının kaldırıldığı, ancak çalışanlar için maske zorunluluğunun devam ettiği belirtildi.

ÇOCUKLARDAKİ MASKE MUAFİYETİ GENİŞLETİLDİ

Belçika'da maske takma zorunluluğu devam ederken sadece 6 yaş altına uygulanan maske muafiyeti 12 yaş altı olarak genişletildi. Toplantıda ayrıca, içeride ve dışarıda düzenlenecek etkinliklerde havalandırma koşullarının garanti edilmesi ve hızlı test uygulamaları tavsiye edilirken, etkinliklerde yeterli mesafe sağlanamıyorsa maske zorunluluğuna dikkat edilmesi önerildi.

UZAKTAN ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Kovid-19 salgını süresince evden çalışmayı zorunlu hale getiren Başbakan Alexander De Croo, ilk kez uzaktan çalışma zorunluluğunun kaldırıldığını ve bu duruma bizzat işyerlerinin karar verme hakkına sahip olduğunu, isteyenlerin fiziki olarak işyerlerine gidip çalışabileceklerini söyledi. Ruh sağlığının desteklenmesi adına işyerlerine toplu etkinlik düzenlemelerini tavsiye eden Başbakan De Croo ayrıca, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesinin önemini vurguladı.