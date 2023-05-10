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Dünya

bir evi yerle bir etti

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyinde bir evi tamamen yıktığı, saldırıda yaralanan olmadığı bildirildi.

AA10 Mayıs 2023 Çarşamba 22:29 - Güncelleme:
bir evi yerle bir etti
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Görgü tanıkları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde bir evin İsrail uçaklarının saldırısı sonucu tamamen yıkıldığını aktardı.

Saldırıda yıkılan evin yanı sıra çevre evlerde de hasar oluştuğu belirtilirken bölge sakinlerinden yaralanan olmadığı belirtildi.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dünden bu yana devam ettiği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 21 kişi ölmüş, 64 kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in dün, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

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