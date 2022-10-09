'Bir gece ansızın gelebiliriz' paniği! ''Türkiye'nin çeyreği kadarız''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısına katılmış ve burada önemli temaslarda bulunmuştu.

Temaslarının ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunan gazetecinin yönelttiği imalı soruya verdiği kararlı cevap gündem oldu.

Başkan Erdoğan'ın verdiği cevap Yunan basınını meşgul etmeye devam ediyor.

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ" PANİĞİ

Yunan gazetecinin, "Bir gece ansızın gelebiliriz, dediğinizde Yunanistan'a saldırıda bulunabiliriz mi demek istiyorsunuz?" sorusuna Erdoğan şöyle cevap vermişti:

"Yani konuyu anlamışsın aslında. Bu sadece Yunanistan için geçerli değil, bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun onlara karşı bizim cevabımız: Bir gece ansızın gelebiliriz. Bunu böyle bilmeleri lazım, böyle anlamaları lazım. Şu an itibarıyla siz anladığınıza göre herhalde onlar da anlamıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri Yunan medyasında yankı uyandırdı ve manşetlere taşındı.

Başkan Erdoğan'ın bu kararlı tavrı sonrası Yunanistan, yine Avrupa'dan medet umarak, Türkiye'yi 'uyarmalarını' istedi.

KOMŞUDA SAVAŞ SENARYOLARI GÜNDEMDE: TÜRKİYE'NİN ÇEYREĞİ KADARIZ

Şimdi de Yunan basınında olası savaş senaryoları gündeme gelmeye başladı. Olası bir savaş için özellikle üstünde durulan tarih: 2023 ve sonrası...

Türkiye'nin PKK/PYD terör örgütüne karşı Suriye'de ve Irak'ın kuzeyinde başarılı operasyonlar yaptığı, Karabağ zaferinde etkin rol oynadığı belirtilen haberde, NATO üyesi bir ülkeye karşı savaşa girmesinin ise tamamen farklı bir konu olduğuna dikkat çekildi.

Aynı zamanda ordu kıyaslamasının yapıldığı haberde, Yunan ordusunun, Türkiye'nin yalnızca 'dörtte biri kadar' olduğu vurgulandı.

Star Gazetesi