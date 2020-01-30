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Dünya

İsrail hava yolları koronavirüs nedeniyle Pekin'e uçuşlarını durdurdu

İsrail hava yolları El Al, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'in başkenti Pekin'e tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı.

AA30.01.2020  15:05 - Güncelleme: 30.01.2020  15:05

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, çalışanlarının koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e gitmeyi reddetmesi üzerine El Al, Pekin'e düzenlediği uçuşları askıya aldı.

El Al, bugün itibarıyla 25 Mart'a kadar Pekin'e yapılacak tüm uçuşları askıya alırken, bu karardan hava yolu şirketinin Çin'in diğer kentlerine yaptığı uçuşların etkilenip etkilenmeyeceği ise bilinmiyor.

Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle başta British Airways, Lufthansa Group, Air Canada olmak üzere çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e yapılacak uçuşları askıya almıştı.

Çin'de, bu sabah itibarıyla, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 170'e, virüs bulaşan kişi sayısı 7 bin 711'e yükselmişti.

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