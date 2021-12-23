Bir kez daha teyit ettiler: Rusya için büyük sonuçları olur

AA 23 Aralık 2021 Perşembe 07:21 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 07:34

ABD Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı yığınağı, Çin'in Litvanya'ya siyasi baskısını görüştü.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Borrell'in telefonda görüştüğünü açıkladı.

Price, "Dışişleri Bakanı ve Yüksek Temsilci, ABD-AB ortaklığını güçlendirmeye ve ortak zorluklarla yüzleşmek için birlikte çalışmaya devam eden taahhütlerini teyit ettiler." ifadelerine yer verdi.

İki yetkilinin Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemek için koordineli çalışmanın önemine değindiğini aktaran Price, "Ukrayna'ya yönelik herhangi bir Rus askeri saldırısının Rusya Federasyonu için büyük sonuçları olacağını bir kez daha teyit ettiler. Ayrıca Çin Halk Cumhuriyeti'nin Litvanya'ya karşı hem ABD hem de Avrupa şirketlerini etkileyen artan siyasi ve ekonomik baskısı konusundaki ortak endişelerini vurguladılar." ifadelerine yer verdi.

Price, Blinken ve Borrell'in Çin'in baskıcı davranışı karşısında Litvanya ile devam eden dayanışmanın altını çizdikleri ve ekonomik direnci güçlendirmek için birlikte çalışmayı taahhüt ettiklerini kaydetti.

AB İLE ABD, RUSYA İLE OLASI GÜVENLİK GÖRÜŞMELERİNE BRÜKSEL'İN KATILIMINDA MUTABIK

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Rusya ile ABD arasında yapılması muhtemel güvenlik garantileri konulu görüşmelerin AB'nin katılımıyla yapılmasında mutabık kaldı.

Borrell'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, ikili bugün yaptıkları telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri tahkimatını ele aldı.

Rusya'nın geçen hafta ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantileri konulu iki taslak anlaşma metnini görüşen Borrell ve Blinken, ABD ve AB'nin transatlantik güvenliğine olan ortak taahhüdü ile iki tarafın güvenlik konularındaki ortaklığını vurguladı.

Borrell ve Blinken, "Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili herhangi bir görüşmenin koordinasyon içinde ve AB'nin katılımıyla yapılmasında" mutabık kaldı.

İki taraf da zorlukların giderilmesinde diplomatik kanalların kullanılmasına ve bu kapsamda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi uluslararası forumların önemine işaret etti.

- ABD-RUSYA GÖRÜŞMELERİNİN OCAKTA YAPILMASI BEKLENİYOR

ABD ve NATO, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı saldırgan tutum izlememesi için uyarıyor. Moskova ise Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasını istiyor.

Rusya, ABD ve NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili tekliflerini içeren iki ayrı anlaşma taslağını geçen hafta iletti. Metinlerde, NATO'nun doğuya doğru genişlemesinden ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinin NATO'ya alınmasından vazgeçilmesine dair ABD'den taahhüt isteniyor.

ABD'nin eski Sovyetler Birliği ülkelerinde ve NATO üyesi olmayan ülkelerde askeri üs kurmaması, herhangi bir askeri faaliyette bulunmak için bu ülkelerin altyapısını kullanmaması ve bu ülkelerle askeri iş birliği yapmaması talepleri de metinlerde yer alıyor.

Rusya'nın teklifinde, nükleer silahların kendi ulusal toprakları dışında konuşlandırılmaması ve ulusal topraklar dışında konuşlandırılan bu tür silahların geri çekilmesine yönelik maddeler de bulunuyor.

ABD ile Rusya arasında bu konuları içeren görüşmelerin ocakta yapılması bekleniyor.

NATO da gerginlik nedeniyle uzun süredir yapılmayan NATO-Rusya Konseyi'nin yeni yılın başında toplanması için çağrıda bulunmaya hazırlanıyor.

ABD GENELKURMAY BAŞKANI MİLLEY, RUS MEVKİDAŞI GERASİMOV İLE GÖRÜŞTÜ

Rusya ile ABD arasında siyasi düzeyde gerilim tırmanmaya devam ederken, iki ülke genelkurmay başkanlarının telefonda güvenlik risklerinin azaltılması ve olası çatışmanın önlenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark A. Milley, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov ile telefonda görüştü." açıklamasında bulundu.

İki askeri yetkilinin, bölgesel güvenlikle ilgili Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması gibi endişe verici konuları ele aldığını belirten Butler, "Telefon görüşmesi, risklerin azaltılmasını ve çatışmanın önlenmesini sağlamak için her iki yetkili arasındaki iletişimin devamıydı. Geçmişteki uygulamalara göre, her ikisi de konuşmalarının belirli ayrıntılarını gizli tutmayı kabul etti." ifadesini kullandı.