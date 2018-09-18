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Rusya'ya ait uçak, Suriye'de bombalanan bölgeler arasında yer alan Hmeymim askeri üssü yakınlarında radardan kayboldu

Gece saatlerinde Suriye'nin Lazkiye, Humus ve Hama bölgeleri bombalanırken, saldırıya uğrayan bir diğer nokta olan Hmeymim askeri üssü yakınlarında 14 asker taşıyan bir Rus uçağı radardan kayboldu. Rusya Savunma Bakanlığı Akdeniz'deki bir Fransız fırkateyninden füze ateşlendiğini tespit ettiklerini açıklarken, ABD ise radardan kaybolan uçağın, İsrail'in saldırısını önlemek isteyen Suriye ordusunca düşürüldüğüne inandıklarını açıkladı.

  • star.com.tr
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Suriye'deki Esed rejiminin kontrolü altında bulunan Lazkiye, Humus ve Hama'nın yanı sıra, bombalanan bir diğer nokta olan Hmeymim askeri üssü yakınlarında Rus ordusuna ait bir uçağın radardan kaybolduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 14 askeri taşıyan Rus il-20 tipi uçağın Hmeymim askeri üssü yakınlarında radarda kaybolduğu ve izine ulaşılamadığı ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Akdeniz'de bulunan bir Fransız fırkateyninden füze ateşlendiğini tespit ettiklerini açıklarken, ABD ise, radardan kaybolan Rus il-20 uçağını, İsrail'in Lazkiye'ye yönelik saldırısını önlemek isteyen Suriye ordusunun vurduğunu öne sürdü.

 

Gece saatlerinde Suriye'de Esed rejimine ait bölgelere saldırı düzenlenmiş, birçok bölgede patlamalar meydana gelmişti. Yerel kaynaklar saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini belirtirken, Suriye'nin yanı sıra Rusya'ya ait hava savunma sistemleri de devreye girmişti.

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