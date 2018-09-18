Rusya'ya ait uçak, Suriye'de bombalanan bölgeler arasında yer alan Hmeymim askeri üssü yakınlarında radardan kayboldu

Suriye'deki Esed rejiminin kontrolü altında bulunan Lazkiye, Humus ve Hama'nın yanı sıra, bombalanan bir diğer nokta olan Hmeymim askeri üssü yakınlarında Rus ordusuna ait bir uçağın radardan kaybolduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 14 askeri taşıyan Rus il-20 tipi uçağın Hmeymim askeri üssü yakınlarında radarda kaybolduğu ve izine ulaşılamadığı ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Akdeniz'de bulunan bir Fransız fırkateyninden füze ateşlendiğini tespit ettiklerini açıklarken, ABD ise, radardan kaybolan Rus il-20 uçağını, İsrail'in Lazkiye'ye yönelik saldırısını önlemek isteyen Suriye ordusunun vurduğunu öne sürdü.

Gece saatlerinde Suriye'de Esed rejimine ait bölgelere saldırı düzenlenmiş, birçok bölgede patlamalar meydana gelmişti. Yerel kaynaklar saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini belirtirken, Suriye'nin yanı sıra Rusya'ya ait hava savunma sistemleri de devreye girmişti.