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Dünya

Bir Suriyeliyi Yunanistan'a gönderen Almanya'ya 8 bin avro ceza verildi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), iltica talebinde bulunmak isteyen bir Suriyeliyi Yunanistan'a gönderen Almanya'yı işkence yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 8 bin avro ceza ödemeye mahkum etti.

AA15 Ekim 2024 Salı 17:04 - Güncelleme:
Bir Suriyeliyi Yunanistan'a gönderen Almanya'ya 8 bin avro ceza verildi
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AİHM, Almanya'dan Yunanistan'a sınır dışı edilen 1993 doğumlu Suriyelinin söz konusu iki ülkeye yaptığı başvuru hakkında kararını açıkladı.

Mahkemeden yapılan açıklamaya göre, AİHM, Alman makamlarını H.T'yi sınır dışı etmeden önce Yunanistan'da kötü muamele görmeyeceği konusunda garanti sağlayamamakla sorumlu tuttu.

8 BİN AVRO ÖDEYECEKLER

AİHM, Almanya'nın bu nedenle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) işkence yasağına ilişkin 3. maddesini ihlal ettiğine ve tazminat gerekçesiyle H.T'ye 8 bin avro ödemesi gerektiği yönünde hüküm verdi.

Mahkeme, H.T'nin Yunanistan'daki tutukluluk koşulları nedeniyle bu ülkenin AİHS'nin işkence yasağına ilişkin 3. maddesi ile özgürlük ve güvenlik hakkında 5. maddesinin 4. paragrafını ihlal ettiğine karar verdi.

AİHS'nin 3. maddesi, hiç kimsenin işkenceye veya insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele veya cezaya tabi tutulamayacağını belirtiyor.

Aynı sözleşmenin 5. maddesinin 4. paragrafında, özgürlüğünden yoksun bırakılan herkesin tutukluluk işleminin yasaya uygun olup olmadığının kısa sürede kararlaştırılması gerektiği ifade ediliyor.

BAŞKASINA AİT KİMLİK KARTINI GÖSTERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Almanya hükümeti, H.T'nin 4 Eylül 2018'de Avusturya-Almanya sınırında kimlik kontrolü sırasında bir başkasına ait olan Bulgaristan kimlik kartını gösterdiğini bildirmişti.

Aynı gün Almanya, idari bir anlaşma kapsamında H.T'yi sınır dışı ederek Yunanistan'a göndermişti.

H.T, Alman topraklarında iltica talebinde bulunmak istediğini dile getirdiği halde kendisini sınır dışı ettiğini savunduğu Almanya ve tutuklu kaldığı koşullar gerekçesiyle Yunanistan hakkında AİHM'e başvurmuştu.

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