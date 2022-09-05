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Dünya

Bir ülke Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor: Bizim hakiki dostumuz

Bosna Hersekliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin bölgeye huzur getireceğini düşünüyor. Saraybosnalı Husnija Kararic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesinin 'hakiki dostu' olduğunu ve Balkanlar'daki birçok sorunun çözümünde faydası olacağını düşündüğünü söyledi.

AA5 Eylül 2022 Pazartesi 11:09 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Eylül'de Bosna Hersek'e gerçekleştireceği resmi ziyaretten memnun olan ülke halkı, bu ziyaretin bölgeye huzur getireceğini düşünüyor.

Saraybosnalılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkelerine gerçekleştireceği ziyaret hakkındaki görüşlerini AA muhabiriyle paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki iş insanlarının Bosna Hersek'i 6 Eylül'de ziyaret etmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren İzet Medzedovic, "Tabii ki ziyaretinden mutluyum ve bu önemli bir durum. Erdoğan, bölgedeki tüm ülkelerde saygıyla karşılanıyor." diye konuştu.

Amar Karadzic de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türkiye ile iyi ilişkilerin, bölge ülkeleri arasındaki iş birliğini ve sorunları çözebileceğini düşündüğünü belirterek, "Erdoğan, çok önemli bir kişi ve Bosna Hersek, Sırbistan ve diğer bölge ülkelerine yapacağı ziyaret, ekonomi ve huzur açısından çok önemli." dedi.

- "ERDOĞAN, BİZİM HAKİKİ DOSTUMUZ"

Salahudin Nezirovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin hem Bosna Hersek hem de bölge için önemli olduğunu düşündüğünü söyleyerek, "Kimin dostumuz olup olmadığını iyi düşünmemiz lazım. Herkes dostumuz gibi davranıyor ama aslında dostumuz değiller. Erdoğan bizim hakiki dostumuz." ifadelerini kullandı.

Saraybosnalı Husnija Kararic de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesinin "hakiki dostu" olduğunu ve Balkanlar'daki birçok sorunun çözümünde faydası olacağını düşündüğünü kaydetti.

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