İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2021 Çarşamba / 4 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5035
  • EURO
    8,938
  • ALTIN
    417.072
  • BIST100
    1568.17
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kazakistan AstraZeneca aşısının görüşmelerini askıya aldı
Dünya

Kazakistan AstraZeneca aşısının görüşmelerini askıya aldı

Kazakistan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen AstraZeneca aşısında yan etkilerin görülmesi nedeniyle tedarik görüşmelerini durdurdu.

AA17 Mart 2021 Çarşamba 16:16 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 16:16
ABONE OL

Sağlık Bakanlığı Tıbbi ve İlaç Kontrol Komitesi Başkan Yardımcısı Nurlıbek Asılbekov, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede aşı konusundaki mevcut durumu değerlendirdi.

Kazakistan'ın daha önce AstraZeneca ile görüşmeler yaptığını belirten Asılbekov, "Ancak hepimizin medyadan takip ettiği gibi, birçok ülke söz konusu aşının kullanımını durdurdu. Temkinli davranmak adına biz de şu anda söz konusu aşının ülkeye tedarikiyle ilgilenmiyoruz." ifadesini kullandı.

Aralarında Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın da olduğu birçok ülke, olası yan etkileri nedeniyle AstraZeneca aşısının kullanımını durdurmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.