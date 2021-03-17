Kazakistan AstraZeneca aşısının görüşmelerini askıya aldı

AA 17 Mart 2021 Çarşamba 16:16 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 16:16

Sağlık Bakanlığı Tıbbi ve İlaç Kontrol Komitesi Başkan Yardımcısı Nurlıbek Asılbekov, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede aşı konusundaki mevcut durumu değerlendirdi.

Kazakistan'ın daha önce AstraZeneca ile görüşmeler yaptığını belirten Asılbekov, "Ancak hepimizin medyadan takip ettiği gibi, birçok ülke söz konusu aşının kullanımını durdurdu. Temkinli davranmak adına biz de şu anda söz konusu aşının ülkeye tedarikiyle ilgilenmiyoruz." ifadesini kullandı.

Aralarında Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın da olduğu birçok ülke, olası yan etkileri nedeniyle AstraZeneca aşısının kullanımını durdurmuştu.