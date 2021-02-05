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Dünya

Bir ülke daha Türkiye'nin de kullandığı aşıya onay verdi

Kolombiya, Çinli ilaç şirketi Sinovac'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı. Türkiye de Sinovac koronavirüs aşısı kullanıyor.

AA05 Şubat 2021 Cuma 07:18 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 07:18
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Güney Amerika ülkesi Kolombiya, Çinli ilaç şirketi Sinovac'ın geliştirdiği "CoronaVac" isimli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil kullanımına onay verdi.

Ulusal Gıda ve İlaç Gözetim Enstitüsüne (INVIMA) Sinovac tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının acil kullanımı için yetki verildi.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, yaptığı açıklamada, Çinli ilaç şirketinden gerekli izinlerin alındığını belirterek, "INVIMA Acil Durum Protokolü hızlı şekilde onaylandı. Kovid-19 aşısının ülkeye geliş sürecinin rekor şekilde tamamlanması için uzmanlarımız çok titiz ve özenli çalıştı." ifadelerini kullandı.

INVIMA Direktörü Juilo Cesar Aldana da aşıların laboratuvar çalışmalarının süratli şekilde bitirilmesi sonucunda aşı ithaline eriştiklerini bildirdi.

Aşılamanın 20 Şubat'ta başlanmasının beklendiği ülkede yıl içinde 35 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapılması hedefleniyor.

Ülkede 2 milyon 135 bin 412 kişi Kovid-19'a yakalandı, 55 bin 131 kişi yaşamını yitirdi.

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