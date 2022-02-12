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Dünya

Bir uyarı da Polonya'dan: O ülkeye seyahat etmeyin!

Polonya, vatandaşlarına Rusya-Ukrayna sınırındaki geriliminin yol açtığı güvenlik durumu nedeniyle Ukrayna'ya 'seyahat etmeyin' tavsiyesinde bulundu.

AA12 Şubat 2022 Cumartesi 21:01 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 02:26
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Polonya Dışişleri Bakanlığının sitesindeki seyahat uyarılarında, "Ukrayna'ya acil olmadıkça seyahat edilmesi önerilmiyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, seyahat açısından riskli bölgelerin, Kırım yarımadası, Donetsk, Luhansk, Ukrayna makamlarının kontrolü dışında kalan kısımlar ve askeri sınır çizgisine bitişik alanlar olduğu bildirildi.

Bakanlık, halihazırda Ukrayna'da bulunan veya seyahat etmek durumunda olan vatandaşları için de acil durumlarda iletişime geçilebilmesi için hükümetin Odysseus güvenlik sistemine kayıt olmaları önerisinde bulundu.

Açıklamada ayrıca Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinde tansiyonun düşmediği, sivil nüfusa yönelik ciddi bir tehdidin var olduğu ifade edildi.

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