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Dünya

Dikkat çeken koronavirüs tavsiyesi: Bir yıl daha maske takılmalı

ABD'nin Florida Eyaleti Sağlık Dairesi Genel Sekreteri Scott Rivkees, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için en az bir yıl maske takılması gerektiğini bildirdi.

AA15 Nisan 2020 Çarşamba 07:43 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 07:43
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CBS Miami isimli televizyon kanalına konuşan Genel Sekreter Scott Rivkees, "Aşı olana kadar, maske takmak bizim yeni normalimiz olacak ve kendimizi buna alıştırmamız ve korunmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Rivkees, "Maske takma gerekliliğinin ne kadar süreceği" sorusuna ise, ‘’Eğer daha uzun sürmezse bir yıl.’’ cevabını verdi.

Çevrede mücadelesi zor bir virüs olan Kovid-19 var oldukça bu tarz önlemlerin alınmasının zorunluluğuna değinen Rivkees, yeni bir aşı bulunana kadar maske takarak insanların hem kendini hem de etrafındakileri virüsten korumuş olacağını belirtti.

Haberde, Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci ve diğer uzmanların da, 12 ila 18 ay daha bir aşı yapılamayacağı yönündeki görüşleri paylaşıldı.

Florida Sağlık Departmanı verilerine göre, salı günü itibarıyla eyalet genelinde yaklaşık 200 bin kişi teste tabi tutulurken 21 bin 367 pozitif vaka ve 524 ölümün kayıtlara geçtiği öğrenildi.

Florida’da 24-26 Nisan tarihlerinde Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında zirvenin görülmesi bekleniyor.

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