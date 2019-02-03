Mısırlı gençler ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum nedeniyle evlilik ve düğün masraflarının aşırı derecede artması ve gelin adaylarının maddi istekleri nedeniyle “Bırak Evde Kalsın” adında bir kampanya başlattı. Sosyal medyada başlatılan ve kısa sürede büyüyen boykot ülkede krize dönüşerek gündem oldu. Konuyla ilgili tartışmalara gençlerin yanı sıra siyasetçiler, medya mensupları, din alimleri ve sanatçılar da katıldı. Bir grup milletvekili kampanya ile ilgili açıklamalarda bulundu. Milletvekili Sabri Yusuf, evliliğin kader olduğu ve Allah’ın takdiri ile gerçekleştiğini ifade ederek, evlenme zamanı gelenlerin evleneceğini endişe edecek bir durum olmadığını söyledi. Yusuf pahalılığa karşı koyabilmek için gelin ve damat adaylarının masrafları paylaşması gerektiğini de kaydetti. Öte yandan, genç kızlar karşı atağa geçerek gençlere, “Annenin Kucağında Kal” başlıklı bir kampanya ile cevap verdi. Ülkede en ucuz düğün 8 bin doları geçiyor.