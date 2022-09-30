Birbirlerini suçladılar! ''Rus gemileri'' ve ''CIA'' iddiası

Baltık Denizi'nden geçen Kuzey Akım boru hatlarında doğalgaz sızıntısı devam ediyor.

İsveç sahil güvenliği, boru hattında yeni bir sızıntı tespit etti. Dördüncü sızıntının Kuzey Akım 2 hattında olduğu belirtildi.

Yeni tespit edilen hasar, Kuzey Akım 1 üzerindeki en büyük deliğe yakın bir yerde bulunuyor.

Kuzey Akım 1 ve 2'deki dört delikten ikisi İsveç'in, diğer ikisi Danimarka'nın münhasır ekonomik bölgesi içinde yer alıyor.

İKİ PATLAMA VE SABOTAJ ŞÜPHESİ

Boru hatlarındaki hasara, pazartesi günü denizin altında meydana gelen iki patlamanın yol açtığı açıklanmıştı.

Avrupa Birliği sabotaj ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ise kanıt göstermeden birbirini işaret ediyor.

SIZINTI CIA KONTROLÜNDEKİ BÖLGEDE

Rusya, sızıntıların, tamamen Amerikan istihbarat servislerinin kontrolündeki alanda meydana geldiğini iddia etti.

Açıklama, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'dan geldi.

Zaharova, "Danimarka ve İsveç'in ticari ve ekonomik bölgelerinde oldu; bu ülkeler NATO merkezli" dedi.

Her iki ülkenin de tamamen Amerikan istihbarat servisleri tarafından kontrol edildiğini iddia etti.

ABD MEDYASINDAN RUS GEMİSİ İDDİASI

Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'yı işaret eden resmi bir açıklama ise yok. Ancak CNN televizyonunda Avrupa güvenlik yetkililerine dayandırılan bir haber yayımlandı.

Habere göre isimsiz kaynaklar, pazartesi ve salı günü sızıntıların olduğu bölgede Rus Donanmasına ait destek gemilerinin görüldüğünü söyledi. Bir istihbarat yetkilisi, Rus denizaltılarının da patlamaların olduğu bölgeden çok uzakta olmadığını belirtti.

Danimarkalı askeri bir yetkili, Rus gemilerinin rutin olarak o bölgede olduğunu belirtti. Gemilerin varlığından, hasara Rusların yol açtığına dair bir sonuca varılamayacağına dikkat çekti.

HATTIN ÖNEMİ NE?

Kuzey Akım- 1 boru hattına paralel olarak inşa edilen Kuzey Akım-2, Rusya'nın Almanya'ya gaz ithalat kapasitesini iki katına çıkarmayı amaçlıyordu. Ancak Berlin, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında yeni tamamlanan Kuzey Akım-2'yi durdurdu.

Enerji ihtiyaçlarını karşılamak için Rusya'dan fosil yakıt ithalatına büyük ölçüde bağımlı olan Almanya, Moskova'nın arzı azalttığı için o zamandan enerjisi baskısı altında.

Rus enerji devi Gazprom, Ağustos ayının sonunda boru hattını tamamen kapatana kadar Kuzey Akım 1 üzerinden teslim edilen gazın hacmini kademeli olarak azalttı ve boru hattında gerekli onarımların gecikmesinden Batı yaptırımlarını sorumlu tuttu.

Rusya ile Almanya arasındaki Kuzey Akım1 boru hattının yüzde 51'i St Petersburg merkezli enerji devi Gazprom'a, Kuzey Akım 2 ise aynı şirketin İsviçreli bir yan kuruluşuna ait.

Şirketinin verdiği bilgiye göre Kuzey Aım 1 boru hattının her bir bölümü 27 ile 41 milimetre kalınlığında çelik bir kasaya sahip ve 60 ila 110 milimetre arasında beton bir kaplamayla çevreleniyor.

Patlamalardan biri, Danimarkalı uzmanların 2.Dünya Savaşı'ndan kalma güçlü bir bombaya uygun olarak tanımladığı, Richter ölçeğine göre 2.3 olarak ölçüldü.