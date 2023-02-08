Birçok ülke arama kurtarma ekiplerini Türkiye'ye yönlendirmeyi sürdürüyor

Deprem bölgesi için uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye alarmın ilan edilmesinin ardından arama kurtarma ekibi gönderen ilk ülke Azerbaycan'ın Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 34'ü sağlık çalışanı olmak üzere 725 personeli, arama kurtarma çalışmalarında yer alıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu da AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında sevk edilen ekiplerle ilgili bilgiyi güncelledi.

AB Komisyonunun kriz yönetimi, sivil koruma ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında Avrupa'dan Türkiye'ye depremler nedeniyle ekip gönderen ülke sayısının 23'e çıktığını da açıkladı.

Yardımlara ilişkin bilginin çok hızlı değiştiğini, bunun da Türkiye ile dayanışmanın göstergesi olduğunu vurgulayan Lenarcic, sabah itibarıyla 20 AB ülkesi ve AB Sivil Koruma Mekanizması katılımcısı 3 Avrupa ülkesinin toplam 36 arama kurtarma ekibi ve tıbbi ekip sevk etmek üzere harekete geçtiğini söyledi.

Lenarcic, bu ekiplerin 1500 görevli ve 100 arama kurtarma köpeğinden oluştuğunu ayrıca Avrupa'dan giden ekiplerin ve yardımların AFAD ile koordinasyonunu sağlayacak bir AB Sivil Koruma ekibini de sevk ettiklerini açıkladı.

Ukrayna da Türkiye'ye destek için 87 kişilik arama kurtarma ekibi, 18 araç ve 10 köpek gönderdi.

Tayvan'dan ise arama kurtarma çalışmalarına destek amaçlı 44 kişilik bir ekip Türkiye'ye geldi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatı üzerine Acil Durumlar Bakanlığına bağlı 63 kişilik arama kurtarma ekibi, Türkiye'ye gönderildi.

Kazakistan da destek için Türkiye'ye 60 kişilik yeni bir arama kurtarma ekibi yolladı.

Gürcistan da depremlerin ardından Türkiye'ye 40 kişilik arama kurtarma ekibi daha gönderdi. Ekibin, 60 kişiden oluşan ve Adıyaman'da görev yapan ilk ekiple arama kurtarma çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Arnavutluk Savunma Bakanlığının, Türkiye'de meydana gelen depremin ardından arama kurtarma operasyonlarına yardımcı olmak üzere gönderdiği 53 kişilik ekip, Malatya'daki çalışmalara katıldı. Deprem bölgesinde görev yapan Arnavut arama ve kurtarma uzmanı sayısının 63'e ulaştığı belirtildi.

POLONYA 52 KİŞİLİK SAĞLIK EKİBİ DE YOLLAYACAK

Polonya, deprem sonrası Türkiye'ye 76 kişilik arama kurtarma ekibi göndermişti. Polonyalı ekip Adıyaman'ın Besni ilçesindeki çalışmalarında şu ana kadar 10 kişiyi kurtardı.

Polonyalı madencilerin yanı sıra 52 kişilik sağlık ekibinin de bölgeye gideceği bilgisi, Polonyalı yetkililer tarafından ifade edilmişti.

ABD'NİN GÖNDERDİĞİ YARDIM DA TÜRKİYE'YE ULAŞTI

ABD Ulaştırma Komutanlığı (USTRANSCOM), ABD Avrupa Komutanlığı (USEUCOM) ve ABD Avrupa Hava Kuvvetleri (USAFE) koordinasyonunda 159 USAR personeli, 12 askeri çalışma köpeği ve yaklaşık 77 tonluk özel ekipmanı taşıyan ABD Hava Kuvvetlerine ait iki C-17 Globemaster III uçağı da İncirlik Hava Üssü'ne indi.

İncirlik Hava Üssü'nde konuşlu 728. Hava Hareketlilik Filosunun girişimleriyle ABD Hükümetinin, Türk makamlarını desteklemek için gönderdiği ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) Afet Yardım Müdahale Ekipleri, kısa süre içinde Adıyaman'da çalışmaya başlayacak.

HİNDİSTAN VE PAKİSTAN

Hindistan'dan 201 personel sahada bulunuyor. Bunların 102'si arama kurtarma ekibiyken, 99'u sağlık ekibinde görev alıyor. 50 kişilik arama kurtarma ekibi daha yollanması bekleniyor.

Pakistan'dan ise 52 kişilik bir arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geldi. Pakistan tarafından çadır, battaniye ve temel ihtiyaçlar da Türkiye'ye gönderilen yardım içerisinde yer aldı.

- Ermenistan yönetimi de arama kurtarma ekibi yolladı

Ermenistan yönetimi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için Türkiye'ye 57 kişilik bir ekip gönderdi.

GÜNEY KORE, 118 KİŞİLİK EKİP GÖNDERDİ

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Kalkınma İşbirliği Direktörü Won Do Yeon başkanlığında Güney Kore'den gönderilen ekipte, Dışişleri Bakanlığından 1 kişi, Milli Savunma Bakanlığından 49 kişi, Ulusal Yangın Teşkilatından 62 kişi, Kore Uluslararası İşbirliği Ajansından (KOICA) 6 kişi dahil olmak üzere toplam 118 kişi yer alıyor.

RUSYA ARAMA KURTARMA EKİBİ SAYISINI ARTIRDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye'de deprem sonrasında arama kurtarma çalışması yapan Rus ekiplerinin sayısının arttırılmasını istediği bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'dan Türkiye'ye bugün 50 kişilik bir ekibin ve 11 doktorun daha gönderildiği hatırlatılarak, böylece gönderilen Rus uzman sayısının 150'yi geçtiği aktarıldı.

ÇİNLİ ARAMA KURTARMA EKİBİ DE TÜRKİYE'YE ULAŞTI

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, depremlerin ardından afet çalışmalarına destek olmak üzere oluşturulan 82 kişilik ekibin bugün sabah saatlerinde Adana'ya ulaştığını belirtti.

İSRAİL, 230 KİŞİYİ DAHA TÜRKİYE'YE YOLLADI

İsrail, 7 Şubat'ta afet sonrası müdahale konusunda deneyimli 167 kişilik asli ekip, arama kurtarma köpekleri ve ilk etapta gerekli olan 16 ton acil yardım malzemesi yollamıştı.

Deprem bölgesinde sahra hastanesi kurmak üzere İsrail, bu akşam aralarında arama kurtarma uzmanı, tıbbi hekim, doktor, hemşire ve paramedikler bulunan 230 kişilik İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) acil yardım ekibini ve yüzlerce ton malzeme taşıyan 15 İsrail askeri kargo uçağı da Türkiye'ye gönderdi.

BELARUS'TAN 32 KİŞİLİK İLK GRUP GELİYOR

Belarus'tan, depremlerden etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarında yer alacak ekip uçakla Türkiye'ye hareket etti.

Belarus Acil Durumlar Bakanı Vadim Sinyavskiy, yaptığı açıklamada, bugün 32 kişilik ilk grubun deprem bölgesine gönderildiğini kaydederek, ekibin Türkiye'ye ulaştıktan sonra konuşlanacağı yerin Türk yetkililerince belirleneceğini ifade etti.

TUNUS, CEZAYİR VE KUVEYT DE ARAMA KURTARMA EKİBİ GÖNDERDİ

Tunus İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin, 14 tonluk acil yardım malzemesi gönderdiklerini belirterek, Türkiye'de görev yapacak ekipte 41 arama ve kurtarma personeli ile özel eğitimli 4 köpeğin yer aldığını açıkladı.

Cezayir'den gelen 89 kişilik arama kurtarma ekibi de Adıyaman'da çalışmalarına devam ediyor.

Kuveyt'in yolladığı 46 kişilik arama kurtarma ekibi de çalışmalarını Hatay'da sürdürüyor.

MOĞOLİSTAN VE VENEZUELA'DAN DA DESTEK GELDİ

Moğolistan da depremler sonrasında Türkiye'ye 35 kişilik arama kurtarma ekibi ve sağlık personeli gönderdi.

Venezuela'dan ise Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatıyla Türkiye ve Suriye'ye 50 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ DESTEK İÇİN TÜRKİYE'YE GELMEYE DEVAM EDİYOR

Daha önce 18 kişilik arama kurtarma ekibi göndereceğini duyuran Japonya'dan 55 kişilik bir grup da yarın gelecek.

Tacikistan'dan 50 kişilik arama kurtarma ekibi ve bir cerrahın da Tacikistan Cumhuriyeti Acil Durum ve Sivil Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Sulaimon Isozod liderliğinde yarın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Ayrıca Tacikistan'dan Türkiye'ye yaklaşık 25 ton insani yardım gönderilecek.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, depremlerde enkaz altında kalanların kurtarılması için 7 farklı ekip gönderildiğini belirterek, "Bu akşam itibarıyla toplam 156 Macar uzman ve 28 köpek deprem bölgelerinde görev alacak." dedi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de ülkesinin Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla uzman ekip göndereceğini bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle çok sayıda ülkeden Türkiye'ye taziye ve destek için telefon ve mesaj gelmişti.