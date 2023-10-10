Birçok ülke İsrail-Filistin çatışması nedeniyle uçuşlarını iptal etti

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'nin en büyük hava yolu şirketi Korean Air, bu hafta İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yapılacak uçuşları "İsrail-Filistin çatışmasından kaynaklanan güvenlik endişeleri" gerekçesiyle iptal etti.

İsrail'den Güney Kore'ye olan dönüş uçuşlarına devam eden firma, Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nın durumunu gözden geçirdikten sonra dönüş uçuşlarına devam edip etmeyeceğine karar vereceğini bildirdi.

Hollanda Kraliyet hava yolu şirketi KLM de İsrail'e yapılacak uçuşların, 12 Ekim'e kadar askıya alındığını kaydetti.

Hindistan hava yolu şirketi Air India, İsrail uçuşlarının 14 Ekim'e kadar askıya alındığını açıklarken, Norveç'e ait hava yolu firması Norwegian Air da uçuşların 15 Ekim'e kadar iptal edildiğini aktardı.

Macaristan merkezli düşük maliyetli hava yolu şirketi Wizz Air, yaptığı açıklamada, İsrail yönündeki uçuşları yeni bir emre kadar durdurduğunu belirtti.

İsrail uçuşlarını 14 Ekim'e kadar askıya alan Alman hava yolu firması Lufthansa, ilgili kararın "İsrail'deki durumun yoğun bir şekilde analiz edilmesinin ardından" alındığını vurguladı.

İngiltere'nin önde gelen hava yolu şirketlerinden British Airways (BA), EasyJet ve Virgin Atlantic de İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmelerden sonra İsrail'e yapılan uçuşlarda düzenlemelere gitti.

Virgin Atlantic, bugün İngiltere'nin başkenti Londra ile Tel Aviv arasında yapılması planlanan tüm seferleri iptal ettiğini açıklarken, yarın da bu güzergahtaki uçuşların bir kısmını askıya aldığını kaydetti.

İngiltere'nin düşük maliyetli hava yolu firması Easyjet, Luton ve Manchester havalimanlarından Tel Aviv'e yapacağı uçuşları iptal ederek "operasyonları geçici olarak durdurma" kararı aldığını açıkladı.

British Airways, uçuş saatlerinde düzenlemelere gideceğini aktararak, İsrail uçuşlarına devam etmeyi planladığını söyledi.

Amerikan hava yolu şirketi Delta Airlines'dan bir yetkili, Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na yapılan tüm uçuşların 31 Ekim'e kadar askıya alındığını kaydetti.

- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 770 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu. Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 18 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'isi ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.