Birçok ülke kullanımını durdurmuştu... DSÖ Avrupa Direktörü Kluge'dan AstraZeneca çağrısı

AA 18 Mart 2021 Perşembe 17:35 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 17:35

Çevrim içi ortamda yapılan basın toplantısında konuşan Kluge, üst üste 3 hafta boyunca Kovid-19 vakalarının Orta Avrupa, Balkanlar ve Baltık ülkelerinde artışa geçtiği uyarısında bulundu.

Kluge, "Avrupa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı geçen yıl olduğundan daha fazla." dedi.

Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği aşıya ilişkin de konuşan Kluge, Avrupalıları bu aşıyı kullanmaya çağırdı.

Kluge, bazı ülkelerin aşıyı geçici olarak askıya almasına neden olan, kanda pıhtılaşma vakalarını da araştırdıklarını belirterek, "Ancak bu noktada, AstraZeneca aşısının şu ana kadarki faydaları risklerinden daha ağır basmaktadır ve hayat kurtarmak için kullanımı devam etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19'a karşı geliştirilen ilk aşılardan olan Oxford-AstraZeneca'nın uygulanması, bazı ülkelerde, kanda pıhtılaşmaya yol açarak damar tıkanıklığı ve akciğer embolisi gibi hastalıklara neden olabileceği gerekçesiyle geçici olarak durdurulmuştu.