İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2021 Perşembe / 5 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3532
  • EURO
    8,7741
  • ALTIN
    408.075
  • BIST100
    1556.82
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Birçok ülke kullanımını durdurmuştu... DSÖ Avrupa Direktörü Kluge'dan AstraZeneca çağrısı
Dünya

Birçok ülke kullanımını durdurmuştu... DSÖ Avrupa Direktörü Kluge'dan AstraZeneca çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Direktörü Hans Kluge, bazı ülkelerin askıya aldığı Oxford-AstraZeneca aşısının faydalarının risklerinden fazla olduğunu belirterek, 'Hayat kurtarmak için kullanımı devam etmelidir.' dedi.

AA18 Mart 2021 Perşembe 17:35 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 17:35
ABONE OL

Çevrim içi ortamda yapılan basın toplantısında konuşan Kluge, üst üste 3 hafta boyunca Kovid-19 vakalarının Orta Avrupa, Balkanlar ve Baltık ülkelerinde artışa geçtiği uyarısında bulundu.

Kluge, "Avrupa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı geçen yıl olduğundan daha fazla." dedi.

Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği aşıya ilişkin de konuşan Kluge, Avrupalıları bu aşıyı kullanmaya çağırdı.

Kluge, bazı ülkelerin aşıyı geçici olarak askıya almasına neden olan, kanda pıhtılaşma vakalarını da araştırdıklarını belirterek, "Ancak bu noktada, AstraZeneca aşısının şu ana kadarki faydaları risklerinden daha ağır basmaktadır ve hayat kurtarmak için kullanımı devam etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19'a karşı geliştirilen ilk aşılardan olan Oxford-AstraZeneca'nın uygulanması, bazı ülkelerde, kanda pıhtılaşmaya yol açarak damar tıkanıklığı ve akciğer embolisi gibi hastalıklara neden olabileceği gerekçesiyle geçici olarak durdurulmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.