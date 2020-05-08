Dünya Hindu faşizmine 'dur' desin! Müslüman genç Ramazan ayında böyle linç edildi

star.com.tr 08 Mayıs 2020 Cuma 13:52 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 14:13

Tüm dünyanın sessizce izlediği Hindistan'da, Covid-19 salgını bile vicdansız faşist polis ve destekçilerinin Müslümanlara zulmünü durdurmadı.



Şubat ayında ülkenin başkenti Yeni Delhi'de, Müslümanlara yönelik toplu bir kıyım başlamış, polis destekli Hindu faşistleri Müslümanların ev ve camilerini ateşe vermişti.

Yeni Delhi'den gelen son görüntü, Ramazan ayında bir Müslümanı öldüresiye döven polis ve faşist destekçilerini gösteriyor.

Genç bir Müslüman polis tarafından vahşice dövüldükten sonra, yoluna devam etmeye çalışıyor ancak, arkadan 'mar mar' (dövün) şeklinde yükselen seslerle, polis ve sivil Hindular tarafından linç ediliyor.

AŞAĞILIK PROPAGANDA

Faşist uygulamalarıyla sık sık gündeme gelen Başbakan Narendra Modi, tüm bu yaşananlara kulak tıkıyor. Hatta birçok olayda, Müslümanlara iftiralar atılarak yapılan zulüm, meşru gösterilmeye çalışıyor.

Modi taraftarları, son gelen görüntüler için de, 'Yeni Delhi'de insanlara zorla sarılmaya çalışan bir gence müdahale edildi' propagandası yaparken, polis teşkilatından yapılan açıklamada, 'Şu ana kadar herhangi bir şikayette bulunulmamıştır.' ifadelerine yer verildi.

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