Birinci olunca elediler

ABD’de Müslüman bir sporcu, başörtüsü taktığı gerekçesiyle katıldığı yarıştan diskalifiye edildi. Genç atlet, inancı karşısında ayrımcılığa maruz kaldığını söyledi. 5 kilometrede kendi rekorunu kırdı, yarışı 22 dakika 22 saniyede bitirdi. Ancak başörtüsü taktığı gerekçesiyle diskalifiye edildi. ABD’nin Ohio eyaletinde Noob Abukaram adlı 16 yaşındaki sporcu, katıldığı koşuda birinci geldi. Ancak ismi skor tabelasında yer almadı.

KIYAFETİ KURALLARA TAKILDI

Bitiş çizgisini geçtikten sonra, kıyafetinin kurallara aykırı olduğunu öğrendi. Atlete diskalifiye edildiği söylendi. Sporcuya kıyafet konusunda bilgilendirme yapılmadı. Genç sporcu, kıyafeti konusunda kendisine bir bildirim yapılmadığını açıkladı. Diskalifiye edilmesini, “İnancım karşısında ayrımcılık olduğunu düşünüyorum” sözleriyle eleştirdi. Yaşanan olay, kıyafet kuralları ve ayrımcılıkla ilgili tartışmaya yol açtı.