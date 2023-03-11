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Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri 215 uçakla yardım malzemesi gönderdi

BAE, depremzedelere 215 uçakla yardım malzemesi gönderdi.

AA11 Mart 2023 Cumartesi 21:39 - Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri 215 uçakla yardım malzemesi gönderdi
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye 215 uçakla yardım malzemesi ulaştırdı.

BAE Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabında yapılan açıklamada, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek olmak için başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonuna ilişkin bilgi verildi.

Depremden etkilenen bölgelere destek için "Yiğit Süvari 2" operasyonunun devam ettiği belirtildi.

Operasyon kapsamında Türkiye ve Suriye'ye 215 uçakla 5 bin 975 ton insani yardım ulaştığı ifade edildi.

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