İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2023 Salı / 10 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8872
  • EURO
    20,0523
  • ALTIN
    1099.14
  • BIST100
    5261.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ''Birleşik büyük Avrupa projesi Ukrayna ile mükemmel hale gelecek''
Dünya

''Birleşik büyük Avrupa projesi Ukrayna ile mükemmel hale gelecek''

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine alınmasıyla 'barışçıl, özgür ve birleşik büyük Avrupa projesinin mükemmel hale geleceğini' söyledi.

AA28 Şubat 2023 Salı 14:24 - Güncelleme:
''Birleşik büyük Avrupa projesi Ukrayna ile mükemmel hale gelecek''
ABONE OL

Zelenski, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın AB üyeliği adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir yıl önce Ukrayna-Rusya savaşının 5. gününde Ukrayna'nın AB'ye üyelik başvurusunda bulunduğunu hatırlatan Zelenski, "Adaylık aldık. Bu yıl üyelik müzakerelerine başlama kararı alma zamanı." dedi.

Zelenski, "Barışçıl, özgür ve birleşik büyük Avrupa projesi Ukrayna ile mükemmel hale gelecek. Mücadelede beraberiz, bu da zaferde beraber olacağımız anlamına geliyor. Yaşasın Avrupa, yaşasın özgürlük." ifadesini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.