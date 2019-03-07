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Birleşik Krallık Hazinesi anlaşmasız Brexit gümrük planı istedi

Birleşik Krallık Hazine Komitesi Başkanı Nicky Morgan, Maliye Bakanı Phillip Hammond´dan Birleşik Krallık´ın Avrupa Birliği´nden anlaşmasız ayrılması durumunda (anlaşmasız Brexit) yönetimin uygulayacağı gümrük vergisi politikasına ilişkin ayrıntılı bilgi vermesini istedi.

  • DHA
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Morgan, Hammond´ın medyada yer alan bazı haberlerin yönetimin ithalata yönelik ek gümrük vergilerini yüzde 90 düşüreceğine ilişkin savları doğrulamasını isterken, şu uyarıyı yaptı:
 
"Söz konusu indirim, ticaret politikaları kapsamında Birleşik Krallık tarihinde görülen en büyük liberalleşmeye işaret eder. Eğer durum buysa, bu indirim ekonomiyi oluşturan farklı sektörler ve farklı bölgeler üzerinde önemli etkilere sahip olur."
 
Morgan, parlamentoda gerçekleşecek olan Brexit oylaması öncesinde yönetime ticaret politikaları hakkında detaylı bilgi verme çağrısı yaparken, detaylarının paylaşılması durumunda oy kullanacak bakanların söz konusu ticaret politikalarından etkilenebileceğini belirtti.
 
Medyada daha önce yer alan haberlerde Parlamento Üyesi Greg Clark, anlaşmasız Brexit´in kesinleşmesi durumunda Londra´nın buna göre bir ticaret politikası hazırlayacağını belirtirken, Ticaret Sekreteri Liam Fox da gelecek hafta parlamentoda yapılacak oylama öncesinde bakanların yönetimin ticaret politikaları hakkında bilgilendirileceğini söylemişti.

´´Ben PKK´lının elini sıkmam, vatana ihanet olur´´

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