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Dünya

Birleşik Krallık için resesyon uyarısı

Birleşik Krallık ekonomisinin potansiyel bir resesyonun kıyısında olduğu bildirildi.

AA6 Eylül 2023 Çarşamba 16:44 - Güncelleme:
Birleşik Krallık için resesyon uyarısı
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Britanya Ticaret Odaları Birliği'nden (BCC) yapılan açıklamada, ekonominin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 0,3'ten 0,4'e yükseltildiği, 2024 yılına ilişkin büyüme tahminin ise 0,6'dan 0,3'e çekildiği kaydedildi.

Ekonominin 2025 yılında sadece yüzde 0,7 büyüme kaydetmesinin öngörüldüğüne yer verilen açıklamada, çekirdek enflasyonun bu yılın son çeyreğinde yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yüzde 2 hedef enflasyon seviyesine ise ancak 2025 yılının son çeyreğinde ulaşabileceği belirtildi.

Birliğin açıklamasında, "Enerji ve emtia fiyatları gevşemeye başlarken, çekirdek enflasyon inatçılığını sürdürüyor. İngiltere Merkez Bankası faiz oranının 2023'ün ikinci yarısında yüzde 4,75 ile zirve yapması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ülkede politika faizinin 2024'te yüzde 4'e, 2025'te ise 3,75'e gerilemesinin beklendiğine dikkat çekilirken işsizliğin de bu yıl sonunda yüzde 4,1'e, 2024'te 4,4'e yükselmesi tahmininde bulunulduğu hatırlatıldı.

BCC Ekonomik Danışma Konseyi Kıdemli Üyesi Vicky Pryce ise açıklamadaki değerlendirmesinde, "Birliğin bugünkü tahmini, bir durgunluktan sadece kıl payı kaçınma yolunda olduğumuzu gösteriyor. Gelecekte öngörülen zayıf büyüme oranlarıyla, herhangi bir noktada resesyon bölgesine geri dönme tehlikesi mevcut." yorumunu yaptı.

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