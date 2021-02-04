Birleşik Krallık, Orta Doğu ülkesine 100 zırhlı devriye aracı hibe etti

star.com.tr 04 Şubat 2021 Perşembe 18:59 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 18:59

Lübnan ordusu, İngiliz makamlarından bağışlanan 100 adet zırhlı devriye aracını teslim aldı. İngiltere büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, İngiliz ordusuna ait 100 adet zırhlı devriye aracının Beyrut limanına ulaştığı bildirildi.

Birleşik Krallık Maslahatgüzarı Martin Longden zırhlı araçların devri sırasında ülkesinin, Lübnan devletinin kendi sınırlarını kontrol etme kapasitesini güçlendirmek adına 100 milyon dolar yatırım yaptığını dile getirdi.

Longden, "Bunların Lübnan'da zor zamanlar olduğunu ve Lübnan'daki insani eğitim ve güvenlik alanında 100 Land Rover'ın armağanı ya da diğer destek türlerinin şu anda gördüğümüz krizleri düzeltmeyeceğini biliyorum. Bunu yalnızca sizin siyasi liderliğiniz yapabilir. Ancak Lübnan'a verilen bu pratik destek örneğinde, umarım bu muhteşem ülkenin insanları da bu zor zamanlarda yalnız olmadığınızın somut kanıtlarını görebilirler. Gerçek arkadaşlarınız var ve Birleşik Krallık onlardan biri olarak görülmekten gurur duyuyor." ifadelerini kullandı.

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