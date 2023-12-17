İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2023 Pazar / 5 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9932
  • EURO
    31,6732
  • ALTIN
    1880.55
  • BIST100
    7993.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Birleşik Krallık'ın Guayaquil Fahri Konsolosu, Ekvador'da silahlı kişilerce kaçırıldı
Dünya

Birleşik Krallık'ın Guayaquil Fahri Konsolosu, Ekvador'da silahlı kişilerce kaçırıldı

Birleşik Krallık'ın Guayaquil Fahri Konsolosu Colin Armstrong, Ekvador'daki çiftliğinde silahlı kişilerce kaçırıldı.

AA17 Aralık 2023 Pazar 09:15 - Güncelleme:
Birleşik Krallık'ın Guayaquil Fahri Konsolosu, Ekvador'da silahlı kişilerce kaçırıldı
ABONE OL

Ekvador basınındaki habere göre, ülkenin güneybatısındaki Los Rios eyaletinde, Birleşik Krallık'ın Guayaquil Fahri Konsolosu ve iş insanı Armstrong, kimliği belirsiz silahlı kişilerce zorla alıkonuldu.

Polis yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Armstrong'un, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı çetelerce kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Konsolos Armstrong'un kaçırılmasına ilişkin, Birleşik Krallık ve Ekvador Dışişleri bakanlıkları, henüz açıklama yapmadı.

Polis, Armstrong'un yerinin tespit edilmesi için geniş çaplı operasyon başlattı.

Ekvador, uzun süredir güvenlik kriziyle boğuşuyor. Çetelerin savaşı nedeniyle neredeyse her gün saldırı haberleri duyuluyor.

Adam kaçırma, cinayet, gasp ve uyuşturucu kaçakçılığının giderek arttığı ülkede, yeni Devlet Başkanı Daniel Noboa, caydırıcı yasaların çıkartılacağını duyurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.