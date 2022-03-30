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Dünya

Birleşmiş Milletler doğruladı: Helikopter kazasında 8 asker hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM) Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde düşen BM'ye ait helikopterdeki 8 barış gücü askerinin öldüğünü açıkladı.

AA30 Mart 2022 Çarşamba 05:47 - Güncelleme: 30 Mart 2022 Çarşamba 05:47
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmaları sonucu helikopterde bulunan 8 barış gücü askerinin de hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendiklerini bildirdi.

Dujarric, helikopterdeki 6 askerin Pakistan, bir askerin Rusya, diğer askerin ise Sırbistan'dan olduğunu ve BM barış gücü askerlerini taşıyan helikopterin son günlerde Kongo ordusu ve 23 Mart Hareketi (M23) adlı silahlı grup üyeleri arasındaki çatışmaların yaşandığı Tshanzu bölgesinde keşfe çıktığını ifade etti.

Kuzey Kivu Eyalet Vali Sözcüsü Sylvain Ekenge ise BM barış gücü askerlerini taşıyan helikopterin M23 adlı isyancı grup tarafından düşürüldüğünü söylemişti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda 2 gündür Kongo ordusu ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmeye çalışan M23 üyeleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

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