Birleşmiş Milletler: Geçen yıl 733 milyon kişi açlıkla karşı karşıya kaldı

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Gıda Programı (WFP), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) ortak hazırladığı "Dünya Gıda Güvenliği" raporu yayımlandı.

Raporda, geçen yıl dünyada 713 ila 757 milyon kişinin yetersiz beslendiği, ortalama 733 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğu, dünya genelinde her 11 kişiden 1'inin açlıkla mücadele ettiği vurgulandı.

ASYA VE AFRİKA VURGUSU

Dünya genelinde endişe verici sayıda kişinin gıda güvencesizliği ve yetersiz beslenmeyle mücadele etmeye devam ettiği aktarılan raporda, 2022'den 2023'e kadar Asya kıtasının batısı, Karayipler ve Afrika'nın güneyinde kalan bölgelerin çoğunda açlık seviyelerinin arttığı kaydedildi.

Raporda, açıklıkla mücadele eden nüfusun oranının Afrika'da yüzde 20,4'e yükseldiği belirtilirken, bu oranın Güney Amerika'da azaldığı, Asya'da ise sabit kaldığı ifade bildirildi.

MİLYARLARCA İNSAN İÇİN YETERLİ GIDAYA ERİŞİM ZOR

Yaklaşık 582 milyon kişinin 2030'da kronik olarak yetersiz beslenmiş olacağı ve bu kişilerden neredeyse yarısının Afrika'da yaşayanlardan oluşacağı kaydedilen raporda, bir insanın hayatını sürdürmesi için gereken ortalama gıda miktarına erişimin milyarlarca insan için hala zor olduğu vurgulandı.

Raporda, 2023'te dünya genelinde 2,33 milyar kişinin orta veya şiddetli gıda güvencesizliğiyle karşı karşıya kaldığı ve bunlardan 864 milyondan fazla kişinin zaman zaman bütün bir gün ya da daha uzun süreyi gıdasız geçirdiğine işaret edildi.