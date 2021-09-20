Birleşmiş Milletler Genel Kurul haftası başlıyor

20 Eylül 2021 Pazartesi 12:29 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 12:29

Bu yıl 76'ncısı yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için liderler New York'a gidiyor.

New York'ta 21-27 Eylül arasında yapılacak Genel Kurula bu yıl 100 civarında liderin katılması bekleniyor.

Küresel politikalara yön veren liderlerden; Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ve İngiltere Başbakanı Johnson da BM Genel Kurulu'na katılacak. ABD Başkanı Joe Biden ilk kez Birleşmiş Milletler'e hitap edecek.

TRT Haber Washington Muhabiri Tuna Şanlı, Genel Kurul ile ilgili son gelişmeleri aktardı.

"Bütün ülkelerin temsil edildiği yegane ulusararası platform olan, BM Genel Kurulu başlıyor. Salgın sebebiyle geçen yıl çevrimiçi yapılan oturumlar, 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ın çabaları sonucu bu yıl katılımlı yapılacak. Bu yılın Teması, özetle COVID-19 Salgınını atlatmak ve Birleşmiş Milletler'i yeniden canlandırmak olarak belirlendi. Teşkilatta reform çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması yine merakla bekleniyor"

AŞI VE TEST İMKANI

Salgın sebebiyle Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne her ülkeden 6 kişinin, liderlerin konuşacağı Genel Kurul salonuna ise 4 kişinin girmesine izin verilecek.

New York şehri ABD'ye gelen ve aşı olmayan delegelere BM binası dışında aşı olma fırsatı sunacak ve delegeler isterse test yaptırabilecek.

Zirvede bu yıl Afganistan, koronavirüs ve aşılar ile iklim değişikliği konularının ön plana çıkması bekleniyor.