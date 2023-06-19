İSTANBUL 23°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2023 Pazartesi / 1 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6151
  • EURO
    25,7694
  • ALTIN
    1480.09
  • BIST100
    5269.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres: Terör dünyanın her bölgesini etkiliyor
Dünya

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres: Terör dünyanın her bölgesini etkiliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 'terörün dünyanın her bölgesini etkilediğini' vurgulayarak terörle mücadelenin uluslararası boyutta desteklenmesi gerektiğini belirtti.

19 Haziran 2023 Pazartesi 19:51 - Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres: Terör dünyanın her bölgesini etkiliyor
ABONE OL

Guterres, BM'nin New York'taki genel merkezinde, üye devletlerin terörizmle mücadele kurumlarının 3. üst düzey konferansında konuştu.

Guterres, "Terör dünyanın her bölgesini etkiliyor. Yerel ve ulusal güvenlik açıklarıyla siyasi, ekonomik ve güvenlik sistemlerinin istikrarsızlığından besleniyor." dedi.

Yoksulluk, eşitsizlikler ve sosyal dışlanmanın terörizmi körüklediğine vurgu yapan Guterres, "kara para aklama, yasa dışı madencilik ve silah, uyuşturucu, tarihi eser ve insan kaçakçılığı" gibi suç faaliyetlerinin terörizme finansman sağladığını söyledi.

Ulusları krizlerin terörizmin yayılmasına zemin hazırladığını belirten BM Genel Sekreteri, bu gibi durumlarda, "insan haklarının, mülteci hukukunun ve BM Sözleşmesi'nin çiğnendiğini, faillerin ise cezasız kaldığını" ifade etti.

ÇÖZÜM İÇİN 4 KONUYA İŞARET ETİ

Guterres, terörizmle mücadele konferansında, çözüme ilişkin önerilerini 4 maddede sıraladı.

Terörle mücadelede ilk olarak, bu çabaların merkezinde yer alan BM Küresel Terörle Mücadele Stratejisi biriminin güçlendirilmesini isteyen Guterres ayrıca, terör tehdidini sona erdirmek için önleyici unsurlara ağırlık verilmesi, insan hakları konusuna hassasiyet gösterilmesi ve bu amaçla yeterli kaynak ayrılması gibi unsurların önemine değindi.

"Bu hafta sonu BM Küresel Terörle Mücadele Stratejisi hakkındaki gözden geçirme kararının Genel Kurul tarafından oybirliğiyle kabul edilmesini sabırsızlıkla bekliyorum." diyen Guterres, terörle mücadele için üye devletlerin verdiği finansman taahhüdünün de yerine getirilmesini istedi.

Tüm Üye Devletleri finansman taahhütlerini yerine getirmeye ve bu ortak zorluğun üstesinden gelmeye yardımcı olacak kaynaklara sahip olmamızı sağlamaya çağırıyorum.

((Ve bu hafta sonunda Stratejinin gözden geçirme kararının Genel Kurul tarafından oybirliğiyle kabul edilmesini sabırsızlıkla bekliyorum.))

Ancak, kuruluşumuza yapılan değerlendirilmiş katkıların ödenmemesiyle birlikte, kötüleşen bir finansman sıkıntısıyla karşı karşıyayız.

Tüm Üye Devletleri finansman taahhütlerini yerine getirmeye ve bu ortak zorluğun üstesinden gelmeye yardımcı olacak kaynaklara sahip olmamızı sağlamaya çağırıyorum.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.