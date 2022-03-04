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Dünya

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısının ardından acil toplanma kararı aldı.

AA4 Mart 2022 Cuma 17:22 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 17:22
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BM Güvenlik Konseyi, yerel saatle 11.30'da toplanacak.

Toplantı talebi, İngiltere, ABD, Arnavutluk, Fransa, İrlanda ve Norveç'ten geldi.

Ukrayna Nükleer Düzenlemeler Denetim Kurulu, ülkedeki çatışmalar sırasında Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasının Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurmuştu.

Kuruldan yapılan açıklamada, santral sahasında çatışmalar sonucu çıkan yangının söndürüldüğü, Rus ordusunun kontrolüne geçmesine rağmen santral personelinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtilmişti.

Açıklamada, santraldeki güç ünitelerinin bütünlüğünü koruduğu, radyasyon durumunda değişiklik tespit edilmediği bildirilmişti.

- AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Zaporijya Nükleer Santrali, "Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri" olarak biliniyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri, Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti.

Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.

  • Rusya-Ukrayna savaşı
  • Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
  • nükleer santral

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