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Dünya

Birleşmiş Milletler heyeti, Moskova'da temaslarda bulundu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) heyetinin başkent Moskova'da temaslarda bulunduğunu açıkladı.

AA10 Mart 2022 Perşembe 06:27 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 06:27
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Acil İnsani Yardım Koordinasyon Müdürlüğü Başkanı Rameş Rajasingham başkanlığındaki heyet, 9 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ile bir araya geldi.

Ukrayna'daki durumunun insani yardım yönleriyle ele alındığı görüşmede, Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkiv, Sumi ve diğer şehirlerden sivillerin tahliyesi için insani koridorların organize edilmesine ilişkin anlaşmaların uygulanması dahil sivillerin güvenliğinin sağlanmasının önemi vurgulandı.

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