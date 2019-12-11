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Birleşmiş Milletler: Irak'taki protestolarda 424 gösterici öldü

Birleşmiş Milletler (BM), Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden protestolarda 424 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 bine yakın kişinin de yaralandığını duyurdu.

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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden (OHCHR) yapılan açıklamaya göre, BM Irak'a Yardım Misyonu (UNAMI), 5 Kasım-8 Aralık tarihleri arasındaki raporunu açıkladı. 183 kişiyle yapılan görüşmelere dayandırılan rapora göre, söz konusu tarihler arasında Irak'ta 170 kişi öldü, 2 bin 264 kişi yaralandı.

Ülkede gösterilerin başladığı 1 Ekim'den bu yana ise toplam 424 kişi yaşamını yitirdi, 8 bin 758 kişi de yaralandı.

Hükümetin, UNAMI ile hastanelerin gösterilerde yaralanan veya ölenlere dair resmi istatistiksel verilerini paylaşmadığı için ölü sayısının çok daha fazla olabileceğine işaret edildi.

Ülkede insan hakları ihlalleri ve istismarlarının devam ettiği hatırlatılırken, güvenlik güçlerinin göstericilere karşı "kanunsuz, uygunsuz ve aşırı güç kullanımının" sürdüğü, tutuklanan kişilere ise kötü muamelede bulunulduğu ve usule ait haklarının ihlal edildiği ileri sürüldü.

Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Başta başkent Bağdat olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde süren gösteriler sırasında, İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Muhabir : Bayram AltuğYayınlayan : Ahmet Kayır 23:18 11/12/19

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