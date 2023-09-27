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Dünya

Birleşmiş Milletler: Suriye'de mevcut durumu sürdüremeyiz

BM Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, 'Suriye'de mevcut durumu sürdüremeyiz çünkü kötüleşme ve yeni sınamalara yol açma ihtimali var.' dedi.

AA27 Eylül 2023 Çarşamba 23:03 - Güncelleme:
Birleşmiş Milletler: Suriye'de mevcut durumu sürdüremeyiz
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Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Suriye oturumunda, üye ülkeleri bilgilendirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, "Suriye harabeye dönüştü ve yakında barış görünmüyor." sözlerini tekrarlayan Pedersen, ülkedeki taraflar arasındaki güvensizlik, siyasi istikrarsızlık ve uluslararası ortamın çözümü zorlaştırdığını belirtti.

Pedersen, diğer taraftan Suriye halkının ümitsizliğine ve çektiği acının derinleştiğine işaret ederek, "Suriye'de mevcut durumu sürdüremeyiz çünkü kötüleşme ve yeni sınamalara yol açma ihtimali var." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye toplumunun yarısının gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu ve ülkedeki sağlık çalışanlarının da Suriye'yi terk etmeye devam ettiğini aktaran Pedersen, "2020'den bu yana devam eden nispi sakinlik ciddi tehdit altında" diyerek artan şiddete dikkati çekti.

Pedersen, Guterres'in "taviz" konusunda ısrarcı olduğunu anımsatarak, "Suriye'de taraflar ve uluslararası aktörler, taviz verme konusunu daha ağırlıklı bir şekilde ele almalı." dedi.

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