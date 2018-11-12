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Birleşmiş Milletler´den 'küresel sorunlarla mücadele' çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, çok taraflılıkta ısrar edilerek sosyal adaletsizlik, nükleer silahların yayılması ve iklim değişikliği gibi küresel sorunlarla mücadele edilmesi çağrısında bulundu.

  • DHA
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Fransa'nın Başkenti Paris'te, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önerisiyle, çok taraflı işbirliğine katkı yapma hedefiyle kurulan Paris Barış Forumu'nda konuşan Guterres, çok taraflılık temelinde işbirliğinin geliştirilmesiyle çeşitli meydan okumalarla mücadelede sonuçlar elde edildiğine dikkat çekti. Guterres, günümüz dünyasında terörizm ve diğer tehditlere karşı çok taraflılığın sadece bir ümit değil, aynı zamanda yeri doldurulamaz bir ilke olduğunu belirtirken, çok taraflılıktan vazgeçilmesi halinde dünya halklarının himaye ihtiyacının karşılanamayacağını vurguladı.

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