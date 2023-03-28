Birleşmiş Milletler'den terörizmle mücadele açıklaması

Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) "BM ile Bölgesel Organizasyonlar ve Mekanizmalar Arasındaki İş Birliğini Güçlendirerek Terörizmle Mücadele ve Şiddeti Önleme" başlıklı toplantıda konuştu.

"Terörizm, BMGK tarafından tartışılan birçok sorunun kökü ve sonucudur." diyen Guterres, terörizmin, siyasi, ekonomik ve güvenlik sistemlerindeki zayıflıklardan ve istikrarsızlıktan yararlanarak hakimiyetini artırdığını söyledi.

Genel Sekreter terörizm konusunda Afrika'daki durumun özellikle endişe verici olduğuna dikkati çekerek çaresizlik, yoksulluk, açlık, temel hizmetlerden yoksunluk ve işsizlik gibi nedenlerin terörist grupların yayılması için verimli bir zemin oluşturmaya devam ettiğini kaydetti.

"Nasıl terörizm insanları birbirinden uzaklaştırıyorsa, ona karşı koymak da ülkeleri bir araya getirebilir." ifadesini kullanan Guterres, BMGK'nin siyasi rehberliği, yardımı ve yaptırımları da dahil BM'nin terör belasını bitirmek için Afrika ülkelerinin yanında olduğunu aktardı.

Guterres, terörizmle mücadelede insan haklarının çabaların merkezine konulması gerektiğini de vurgulayarak şöyle devam etti:

"Terörizm, insan haklarının inkarını ve yok edilmesini temsil eder. Dolayısıyla, aynı inkar ve yıkımı devam ettirirsek, ona karşı mücadelede asla başarılı olamayız. Kanıtlar, insan hakları temelli olmaktan ziyade yalnızca güvenlik odaklı terörle mücadele çabalarının farkında olmadan marjinalleşmeyi ve dışlanmayı artırabileceğini ve durumu daha da kötüleştirebileceğini gösteriyor."

Terörizme karşı Afrika Birliği ile bölgesel ve alt bölgesel organizasyonlarla yakın işbirliği içinde çalıştıklarını belirten Guterres, yakında Nijerya ile birlikte Afrika Terörizmle Mücadele Zirvesi düzenleyecekleri bilgisini paylaştı.

Guterres, her adımda temel hakları gözeterek terörizm belasını kesin olarak sona erdirmek için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.