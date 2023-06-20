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Dünya

Birleşmiş Milletler'e ait 2 konvoy silahlı saldırıya uğradı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde Birleşmiş Milletler (BM) İstikrar Misyonu'na (MONUSCO) ait 2 konvoy silahlı saldırıya uğradı.

AA20 Haziran 2023 Salı 20:17 - Güncelleme:
Birleşmiş Milletler'e ait 2 konvoy silahlı saldırıya uğradı
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BM'nin radyosu Okapi'den yapılan açıklamada, MONUSCO'ya ait 2 konvoyun Kuzey-Kivu'nun Lubero bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısına uğradığı bildirildi.

Silahlı kişilerin, konvoyun önünü kesmeye çalıştığı belirtilen açıklamada, BM askerlerinin havaya ateş ederek bölgeden uzaklaştığı kaydedildi.

KDC İletişim Bakanı Patrick Muyaya, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, BM Barış Gücü birliklerinin gelecek 6 ayda çekilmesinin planlandığını duyurmuştu.

Ülkedeki BM Barış Gücü misyonu, sivilleri, silahlı grupların şiddetine karşı koruyamadığı gerekçesiyle çok sayıda eleştiriye maruz kalıyor.

Geçen yıl, ülkenin doğusunda barış misyonuna karşı bir dizi protesto gösterisi düzenlenmiş, aralarında 4 barış gücü askerinin de bulunduğu 36 kişi hayatını kaybetmişti.

  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  • konvoy

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