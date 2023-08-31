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Dünya

Birleşmiş Milletler'e göre Ukrayna'da savaş sebebiyle 9 bin 500 sivil hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM), devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'da 9 bin 500 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

AA31 Ağustos 2023 Perşembe 15:11 - Güncelleme:
Birleşmiş Milletler'e göre Ukrayna'da savaş sebebiyle 9 bin 500 sivil hayatını kaybetti
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BM Cenevre Ofisi'nin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, 24 Şubat 2022'den bu yana süren Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin ölüm, yaralanma ve yerinden edilmelere ilişkin rakamlar açıklandı.

Savaşın bedelinin ağır olduğu vurgulanan paylaşımda, Ukrayna'da savaş nedeniyle 9 bin 500 sivilin öldüğü, 17 binden fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Paylaşımda, "Gerçek rakamlar kesinlikle daha fazla. 6 milyondan fazla Ukraynalı, komşu ülkelere kaçtı. Ülke içinde 5 milyondan fazla kişi yerinden edildi." ifadeleri yer aldı.

  • BM-Rusya savaşı
  • Sivil kayıplar
  • Ukrayna savaşı

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