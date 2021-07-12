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Dünya

Birliği karıştıracak ''ayrılık'' teklifi! Çarpıcı Rusya detayı

Alman vekil Tino Chrupalla, ülkesinin AB'den ayrılıp Rusya'nın da olduğu yeni bir Avrupa oluşumu kurması gerektiğini kaydetti.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:48 - Güncelleme: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:48
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Alman Federal Meclisi (Bundestag) vekili, Almanya için Alternatif (AfD) Genel Başkanı Tino Chrupalla, ülkesinin Avrupa Birliği'nden ayrılması ve 'yeni bir Avrupa alanı' kurmayı düşünmesi, yeni oluşumda Rusya'nın da olması gerektiğini söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Welt gazetesine konuşan Alman Federal Meclisi (Bundestag) vekili, Almanya için Alternatif (AfD) Genel Başkanı Tino Chrupalla, "Almanya'nın mevcut AB'den çıkması ve yeni bir Avrupa ekonomik çıkar grubu oluşturması gerekiyor" dedi.

Bu oluşumda Rusya'nın da yer alması gerektiğini belirten Chrupalla, müttefiklerinin, özellikle de ABD'lilerin 'psikolojik savaşının' Almanya'nın ulusal kimliği ve kültürü üzerinde etki gösterdiğini ifade etti.

Chrupalla, buna örnek olarak ABD'nin Kuzey Akım2 doğalgaz boru hattı projesi konusundaki tutumunu gösterdi. Alman parlamenter bu tutumu Washington'ın kendi çıkarları için yürüttüğü kasıtlı bir dezenformasyon ve manipülasyon stratejisi olarak değerlendirdi.

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