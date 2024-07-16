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Dünya

Birlikte büyük kriz! Dönem başkanı ülkenin temsil seviyesi düşürüldü

AB Komisyonu, Macaristan'ın gayri resmi toplantılardaki temsil seviyesini düşürdü. Öte yandan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Basın Sözcüsü Mamer, dönem başkanı olan ülkeye yapılan geleneksel ziyaretin, Macaristan'a yapılmayacağını açıkladı.

DHA16 Temmuz 2024 Salı 11:17 - Güncelleme:
Birlikte büyük kriz! Dönem başkanı ülkenin temsil seviyesi düşürüldü
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Basın Sözcüsü Eric Mamer, AB Komisyonu'nun, dönem başkanı Macaristan'ın gayri resmi toplantılarına üst düzey memur düzeyinde temsil edileceğini belirtti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Basın Sözcüsü Mamer, yaptığı açıklamada, "Macaristan Dönem Başkanlığı'nın başlangıcına işaret eden son gelişmeler ışığında Başkan, AB Komisyonu'nun sadece Konsey'in gayri resmi toplantılarında üst düzey memur düzeyinde temsil edilmesine karar vermiştir" denildi. Mamer, dönem başkanı olan ülkeye yapılan geleneksel ziyaretin, Macaristan'a yapılmayacağını da ekledi.

PUTİN VE ZELENSKİ İLE GÖRÜŞMELER

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 2 Temmuz'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Volodimir Zelenski ile görüştü.

Orban daha sonra 5 Temmuz'da başkent Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Orban bu ziyaretleri, 'barış misyonu' adı altında gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Orban'ın Moskova ziyaretine tepki göstererek, "AB dönem başkanlığının AB adına Rusya ile temas kurma yetkisi yoktur. Avrupa Konseyi nettir: Rusya saldırgan, Ukrayna ise kurbandır. Ukrayna ile ilgili hiçbir tartışma Ukrayna olmadan yapılamaz" demişti.

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