Birlikte zirve öncesi Rus petrolü çatlağı: Anlaşma çıkmadı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 96. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

AB, LİDERLER ZİRVESİ ÖNCESİ RUS PETROLÜNE AMBARGO KONUSUNDA ANLAŞAMADI

Avrupa Birliği'nin (AB) bugünkü liderler zirvesi öncesinde Rus petrolüne ambargo uygulanması konusunda anlaşma sağlayamadığı bildirildi.

AB, liderler zirvesi öncesi Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rus petrolüne uygulamak istediği ambargo konusunda anlaşma sağlayamadı. Söz konusu ambargonun Rus petrolüne doğrudan daha fazla bağımlı olan ülkeler tarafından engellendiği ifade edildi. Adı açıklanmayan üst düzey bir AB diplomatı, AB üye ülkelerinin üzerinde çalıştığı Rus petrolüne ambargo uygulanması önerisine başta Macaristan olmak üzere Slovakya ve Çekya'nın sıcak bakmadığını ifade etti.

Rus petrolüne yönelik ambargo çıkmazını kırmak için Avrupa Komisyonu, yasağın yalnızca tankerler tarafından AB'ye getirilen Rus petrolü için geçerli olmasını ve alternatif arzlar sağlanana kadar Macaristan, Slovakya ve Çekya'nın Rus petrollerini Rus Druzhba Boru Hattı üzerinden bir süre daha almaya devam etmesini önerdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle başlayan ve üç ayı geride kalan savaşın başından bu yana aşamalı olarak yaptırım kararları alan AB, en son altıncı yaptırım paketini açıklamıştı. Rus petrolüne aşamalı olarak ambargo uygulanması ve AB'nin Rus kaynaklarına olan bağımlılığının azaltılması yönünde atılmak istenen adımlar ise Rus petrolüne bağımlılığı daha fazla olan ülkelerden destek görmüyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

07:00 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın Soledar kentinde sivillerin tahliye için bekleyişleri sürüyor.

06:00 Avrupa Birliği'nin (AB) bugünkü liderler zirvesi öncesinde Rus petrolüne ambargo uygulanması konusunda anlaşma sağlayamadığı bildirildi.

05:00 Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Rusya-Ukrayna savaşı, Ukrayna'ya sağlanacak destek, Rusya'ya yaptırımlar, enerji, gıda güvenliği ve savunmayı içeren başlıkları görüşmek üzere bugün Brüksel'de toplanacak.

04:00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) Harkov Bölgesi Başkanı Roman Dudin'i görevden aldı.

03:00 Polonya, Rus saldırılarına karşı Ukrayna'ya 18 adet kundağı motorlu obüs gönderdiğini duyurdu.

02:00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus ordusunun saldırılarından en çok etkilenen Ukrayna'nın Harkov kentini ziyaret etti. Zelenski, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana ilk kez Kiev bölgesi dışında görüntü verdi.

00:00 Rus saldırılarına uğrayan Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuruluşunun 1540. yılı savaşın gölgesinde kutlandı.