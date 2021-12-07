Birlik'ten çarpıcı itiraf: Büyük güçlerin çok gerisindeyiz

AA 7 Aralık 2021 Salı 12:56 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 13:25

Borrell, Avrupa Savunma Ajansının (EDA) Brüksel'de "Avrupa Savunmasında İnovasyon" başlığı altında düzenlenen yıllık konferansında konuşma yaptı.

"AB ülkeleri olarak birlikte çok daha fazlasını yapmalıyız ve bunu şimdi yapmalıyız." diyen Borrell, "Ya savunma inovasyonu alanında yatırım yapmalıyız ya da 'mevzu dışı' kalacağız." ifadesini kullandı.

Borrell, yapay istihbarat gibi yeni tekniklerin savaşların karakterini değiştirdiğini belirterek "Büyük güçler, hızlıca bu tür yeni teknolojileri askeri amaçlar için geliştiriyor ve operasyonel hale getiriyor." dedi.

AB'nin bu anlamda büyük güçlerin çok arkasında kaldığını söyleyen Borrell, AB ile söz konusu aktörler arasındaki uçurumun arttığını dile getirdi.

Borrell, EDA'nın son verilerine göre, üye ülkelerin 2020'de araştırma ve teknoloji alanında 2,5 milyar avro harcadığını, bunun toplam savunma harcamalarının yüzde 1,2'sine tekabül ettiğini aktardı.

ABD'nin en az 14 milyar avro harcadığını vurgulayan Borrell, "Google, araştırma ve geliştirme alanında, AB'nin savunma teknolojisi alanındaki harcamalarından 10 kat fazla yatırım yapıyor." diye konuştu.

Borrell, Stratejik Pusula'nın önemine değinerek sadece hükümetlerin değil, vatandaşların da AB'nin bu alanda yatırım yapmasının önemini anlamaları gerektiğini vurguladı.

AB'nin savunma ve güvenlik alanında gelişmesi ve karar almasında operasyonel rehber niteliği taşıyacak Stratejik Pusula'nın Mart 2022'deki AB Liderler Zirvesi'nde son halini alması planlanıyor.