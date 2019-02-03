Bişkek zehir soluyor 

Çevre dostu aktivistler tarafından Bişkek’in çeşitli bölgelerine yerleştirilen modern vericiler, kentteki havanın Pekin’in havasından iki kat daha kirli olduğunu gösterdi. Uzmanlar, 2015 yılında Bişkek’teki 100 kişiden 16’sında solunum yolu hastalıkları görüldüğüne dikkat çekti. Kırgız fotoğrafçı Tabyldy Kadyrbekov’un Bişkek’in yaşadığı hava kirliliği sorununa dikkat çekmek için imza attığı fotoğraf projesinde soruna çözüm getirilmemesi halinde kenti bekleyen korkutucu geleceği gözler önünde serdi.