Bitcoin popülerlikte Trump ve Kardashian´ı geçti
Google Trendleri verilerine göre kripto para türü Bitcoin, arama terimlerinde, ABD Başkanı Donald Trump, otomobil markası Tesla ve televizyon yıldızı Kim Kardashian´dan bile daha popüler.
- DHA
Bitcoin haberleri veren ConsenSys internet sitesi, Google Trends´te bazı çok yaygın konular ile Bitcoin´in popülaritesini kıyasladı.
Arama terimlerindeki oranlara göre Bitcoin, Tesla, Donald Trump ve Kim Kardashian´ın önüne geçti. Bir başka kripto para türü Ethereum ise bu aramaların arkasından geliyor.
Bu da Bitcoin´in farkındalığının artmaya başladığı olarak yorumlandı.
ConsenSys´in paylaştığı habere göre, Güney Afrikalı girişimci Elon Musk´ın markası Tesla, son zamanlarda Bitcoin´i arama popülerliğinde geçmiş olmasına karşın Donald Trump ve Kim Kardashian´ın gerisinde kaldı.
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