Bitcoin popülerlikte Trump ve Kardashian´ı geçti

Bitcoin haberleri veren ConsenSys internet sitesi, Google Trends´te bazı çok yaygın konular ile Bitcoin´in popülaritesini kıyasladı.

Arama terimlerindeki oranlara göre Bitcoin, Tesla, Donald Trump ve Kim Kardashian´ın önüne geçti. Bir başka kripto para türü Ethereum ise bu aramaların arkasından geliyor.

Bu da Bitcoin´in farkındalığının artmaya başladığı olarak yorumlandı.

ConsenSys´in paylaştığı habere göre, Güney Afrikalı girişimci Elon Musk´ın markası Tesla, son zamanlarda Bitcoin´i arama popülerliğinde geçmiş olmasına karşın Donald Trump ve Kim Kardashian´ın gerisinde kaldı.