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Bitmeyen maç!

Norveçli Carlsen ile ABD’li Caruana’nın karşılaştığı Dünya Satranç Şampiyonası finali bir rekora sahne oldu. 14 gündür süren müsabaka, en uzun satranç maçı olarak tarihe geçti.

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Dünya Satranç Şampiyonası finali bitmek bilmiyor. İngiltere’nin başkenti Londra’da devam eden oyunda Norveçli Magnus Carlsen ve ABD’li Fabiano Caruana henüz yenişemedi. Dünyanın en iyi iki satranç oyuncusunun düellosu 14 gündür devam ederken bu, 132 yaşındaki satranç şampiyonasında daha önce hiç görülmemiş bir rekor oldu. Caruana ile Carslen’in kapışmasında 12 maç sonunda kazanan olmazsa final uzatmalara gidecek ve uzatma karşılaşmalarında oyunun süresi daha kısa olacak. Finalin kazananı kim olursa olsun şuana kadar oynadıkları oyunla 1,1 milyon doları, kazanana yüzde 60, kaybedene de yüzde 40 olmak üzere, paylaşacak. Şampiyonluk karşılaşması 28 Kasım’da, ihtiyaç duyulursa yapılacak eşitlik bozmaların ardından sona erecek.

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