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Dünya

'Biyolojik cinsiyet sabittir, değiştirilemez' diyen profesörü zorla istifa ettirdiler

İngiltere'deki Sussex Üniversitesi'nde felsefe profesörü olan Kathleen Stock, 'biyolojik cinsiyet sabittir, değiştirilemez' dediği için hedef alınmasının ardından istifa etmek zorunda kaldı.

3 Kasım 2021 Çarşamba 08:54 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 08:54
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İngiltere'deki Sussex Üniversitesi'nde felsefe profesörü olarak görev yapan Kathleen Stock, "Biyolojik cinsiyet sabittir, değiştirilemez" açıklamaları nedeniyle özellikle LGBT'li gruplar tarafından hedef gösterildi.

LGBTQ+ destekçisi gruplar tarafından başlatılan kampanyalarda, Sussex Üniversitesi'nden profesörün görevine son verilmesi istendi. Sussex Üniversitesi ise, profesörün arkasında durarak, "akademik ve düşünce özgürlüğünü" savundu.

Ancak, profesör için başlatılan kampanya tehlikeli boyutlara kadar ulaştı. Üniversite önünde protestolar başlatıldı.

Baskılara daha fazla dayanamayan Kathleen Stock, görevinden istifa etme kararı aldı.

Twitter hesabından açıklama yapan Stock, "Üniversiteden ayrılacağımı duyurmak üzücü. Üniversite yönetiminin son dönemdeki yaklaşımı takdire şayan. Umarım diğer kurumlar da bundan ders çıkarır. Bu benim ve ailem için kesinlikle korkunç bir dönem oldu. Şimdi tüm bu yaşananları arkamda bırakıyorum." diye yazdı.

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