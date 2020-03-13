İSTANBUL 16°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,309
  • EURO
    7,0858
  • ALTIN
    320.678
  • BIST100
    93639.5
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 'Biyolojik saldırı'' iddiaları harekete geçirdi: İran karargâh kuruyor
Dünya

'Biyolojik saldırı'' iddiaları harekete geçirdi: İran karargâh kuruyor

İran, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 'biyolojik saldırı' olabileceği iddiaları üzerine Sağlık ve İlaç Karargâhı kuruyor.

AA13 Mart 2020 Cuma 07:58 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 07:58
ABONE OL

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, Hamaney Genelkurmay Başkanlığına Sağlık ve İlaç Karargâhı kurulması yönünde talimat verdi.

Hamaney, talimatında koronavirüsün "biyolojik saldırı" olabileceğine dair iddialara işaret ederek, "Koronavirüsün biyolojik saldırı olabileceğine dair kanıtlar dikkate alındığında bu karargâh biyolojik savunma tatbikatı hizmeti de verebilir ve bu açıdan milli otoriteyi güçlendirebilir." ifadelerini kullandı.

İran lideri, silahlı kuvvetlerin koronavirüsle ilgili tüm çalışmalarının bu karargâh tarafından yönetileceğini belirtti.

- ÇİN VE ABD ARASINDA "VİRÜSÜN KAYNAĞI" TARTIŞMALARI

Çin'de önde gelen epidemiyologlardan Cong Nanşan, virüsün ilk Çin'de ortaya çıkmasının, kaynağın bu ülke olduğu anlamına gelmediğini savunmuş, soruşturma yapılarak kaynağın araştırılması gerektiğini söylemişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD yetkililerinin Kovid-19 hakkında "Çin virüsü" veya "Vuhan virüsü" söylemlerine tepki göstererek, kaynağın Çin olmayabileceğini savunmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami de ülkede hızla yayılan Kovid-19 salgınının ABD'nin biyolojik saldırısı olabileceğini söylemişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien ise ABD ordusunu, yeni tip koronavirüsü Vuhan kentine getirmekle itham ederek, "ABD, bize bir açıklama borçludur." demişti.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüntülendi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gümüşdağ:'Avusturya'nın bizi geçme ihtimali kalmadı'
Gümüşdağ:'Avusturya'nın bizi geçme ihtimali kalmadı'

Gümüşdağ:'Avusturya'nın bizi geçme ihtimali kalmadı'

Kırmızı bültenle aranan terörist teslim oldu
Kırmızı bültenle aranan terörist teslim oldu

Kırmızı bültenle aranan terörist teslim oldu

Şok suçlama: Koronavirüsü ABD ordusu getirdi
Şok suçlama: Koronavirüsü ABD ordusu getirdi

Şok suçlama: Koronavirüsü ABD ordusu getirdi

Koronavirüs tespit edildi
Koronavirüs tespit edildi

Koronavirüs tespit edildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.